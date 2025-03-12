Глава ESM выразил обеспокоенность прокриптовалютной политикой Трампа

Глава Европейского стабилизационного механизма (ESM) Пьер Граменья выразил обеспокоенность массовым внедрением платежных решений на основе долларовых стейблкоинов, заявив, что это может угрожать финансовой стабильности еврозоны.
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