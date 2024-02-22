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В Госкомитете РТ по биоресурсам помогают диким животным выжить зимой

В Госкомитете РТ по биоресурсам помогают диким животным выжить зимой

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам активно помогают диким животным выжить в зимний период. Из-за высоких сугробов, образовавшихся из-за обильных снегопадов, животные испытывают трудности в поиске пищи.

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