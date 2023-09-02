«Создан с учеётом опыта боев на Украине»: в западной прессе оценили БТР-82А с ракетно-пушечным модулем «Баллиста»

В условиях фактического ведения «цивилизованным миром» войны против России руками украинских солдат, повышенное внимание западных обозревателей приковывают военные новинки отечественной оборонки, одной из которых является БТР-82А с ракетно-пушечным модулем «Баллиста».
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