Червиченко о победе «Спартака» в Кубке Париматч: «Кононов тоже выиграл этот турнир, но менее чем через год ушел в отставку»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил победу красно-белых в Кубке Париматч Премьер. «Красно-белые доказали, что могут показывать хороший футбол в спокойной обстановке, когда не давит результат, нет необходимости любой ценой выгрызать победы.