Зеленский предложил начать процесс перемирия с Россией. О чем он заявил?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных путях для достижения перемирия с Россией. Он отметил, что первая инициатива должна заключаться в отказе от атак на объекты энергетической инфраструктуры.
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