Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа

ГИ

Геннадий Исаков

Главное различие между нашими с Западом стратегиями заключается в том, что у Запада есть мировой проект, предусматривающий переделку мира, как необходимое условие для обеспечения экономического лидерства, а у нас только экономика при существующих условиях без лидерства. То есть у них политика впереди экономики, у нас наоборот. У них более агрессивная, а потому будет брать верх над нашей. Политика всегда впереди экономики. Мы будем проигрывать, если не поймем исторические тенденции. А мы их не понимаем. У нас нет такой науки. Дело не в Трампе, Путине или Украине, а в реализации объективных тенденций.