Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа

Украина затягивает конфликт, превращая его в войну Трампа

Политнавигатор Чем дольше затягивается конфликт на Украине, тем больше в него становится вовлечена новая администрация США.

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Комментарии
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ГИ
Геннадий Исаков
Главное различие между нашими с Западом стратегиями заключается в том, что у Запада есть мировой проект, предусматривающий переделку мира, как необходимое условие для обеспечения экономического лидерства, а у нас только экономика при существующих условиях без лидерства. То есть у них политика впереди экономики, у нас наоборот. У них более агрессивная, а потому будет брать верх над нашей. Политика всегда впереди экономики. Мы будем проигрывать, если не поймем исторические тенденции. А мы их не понимаем. У нас нет такой науки. Дело не в Трампе, Путине или Украине, а в реализации объективных тенденций.
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10 час.
Владимир Алтайцев
Педик, своими дизлайками  ты  доказал МОЮ правоту, а не  свою, скунса смердящего. Ставь  дальше.
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10 час.
Ольга Астафьева
Дура, лечись бандеровкп
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9 час.
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