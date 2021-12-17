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В биатлоне изменили обладателя Кубка мира 8-летней давности! Не поверите, но виновата Ольга Зайцева.

В биатлоне изменили обладателя Кубка мира 8-летней давности! Не поверите, но виновата Ольга Зайцева.

Дисквалификация и аннулирование результатов Ольги Зайцевой по-прежнему меняют историю биатлона. Теперь Кайса Мякряйнен потеряла Кубок мира-2013/14, титул уходит Туре Бергер.

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