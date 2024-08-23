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Расстрелявшего москвичей в Абхазии отпустили из суда и снова объявили в розыск

Расстрелявшего москвичей в Абхазии отпустили из суда и снова объявили в розыск

Пострадавшие не дождались ни извинений, ни компенсации Спустя три года получила продолжение громкая история, произошедшая в Абхазии, где местный житель расстрелял двух москвичей на территории пансионата «Самшитовая роща».

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