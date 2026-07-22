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«Рубин» может подписать защитника Узбекистана Урозова и хавбека «Бургоса» Гонсалеса. Половина прав на испанца у «Реала» (Sport24)

«Рубин» ведет переговоры о трансфере хавбека Бургоса» из Сегунды Давида Гонсалеса, сообщает Sport24. 24-летний испанец дал согласие на переход в казанский клуб.

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