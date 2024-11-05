Юрий Шевчук оценил возможность дать концерт в России

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался о выступлениях в России. В интервью критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале артист подчеркнул, что для себя пока считает такие концерты невозможными.
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Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук высказался о выступлениях в России. В интервью критику Галине Юзефович на ее YouTube-канале артист подчеркнул, что для себя пока считает такие концерты невозможными.
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