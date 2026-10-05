Цивилёв: Россия готова делиться с Африкой технологиями в сельском хозяйстве

Министр энергетики России Сергей Цивилёв в ходе африканского турне рассказал в интервью корреспонденту RT Дарье Вагановой о готовности российской стороны делиться с африканскими странами сельскохозяйственными технологиями.
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