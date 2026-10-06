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Пятый канал

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«Живи вопреки всему»: возлюбленный Лерчек обратился к ней в день рождения

«Живи вопреки всему»: возлюбленный Лерчек обратился к ней в день рождения

Возлюбленный Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини эмоционально поздравил блогера с днем рождения.

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