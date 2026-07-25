Погакар побьет рекорд Тура: Карапас выиграл этап

Источник изображения, Getty Images Автор Мэтт Уорвик Старший журналист BBC Sport Опубликовано 1 час назад Тадей Погакар настроен на безопасность На рекордном пятом Тур де Франс после драматического 20-го этапа Ричард Карапас из Эквадора одержал победу на Альп-д’Юэз, а Зепп Кусс дважды разбился, лидируя на последних нескольких километрах.