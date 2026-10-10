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Царьград

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Евросоюз лишает Финляндию важной отрасли: американские норки попали под запрет

Евросоюз лишает Финляндию важной отрасли: американские норки попали под запрет

Финляндия входит в число пяти крупнейших мировых производителей меха. В 2022 году страна временно приостановила поставки пушнины в Россию, однако уже через несколько месяцев возобновила экспорт, в том числе шкурок норки и лисицы.

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