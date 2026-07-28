В Калуге детям-льготникам положен бесплатный канцелярский набор к школе

С 4 по 28 августа в Калуге пройдёт акция "Школьник" для учащихся начальной школы (1-4 классы). Следующие категории детей смогут получить канцелярские товары к учебному году бесплатно: из семей, родители (законные представители) которых являются инвалидами 1 и 2 групп, зарегистрированных на территории Калуги; из малообеспеченных многодетных семей, зарегистрированных на территории Калуги; военнослужащих, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, зарегистрированных на территории Калуги.