Метеочувствительным приготовиться: магнитные бури в ближайшие сутки будут испытывать организм на прочность – затянется на долго Ольга БезродняяВ ближайшие сутки ожидаются магнитные бури, которые обрушатся на Землю, о чем сообщили в Лаборатории солнечной астрономии и Институте солнечно-земной физики.
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