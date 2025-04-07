Метеочувствительным приготовиться: магнитные бури в ближайшие сутки будут испытывать организм на прочность – затянется на долго Ольга БезродняяВ ближайшие сутки ожидаются магнитные бури, которые обрушатся на Землю, о чем сообщили в Лаборатории солнечной астрономии и Институте солнечно-земной физики.