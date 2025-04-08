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Администрация Трампа одобрила оборонный бюджет страны в размере около $1

Администрация Трампа одобрила оборонный бюджет страны в размере около $1 триллиона. По словам самого Трампа, бюджет должен стать самым большим, который США когда-либо принимали для армии.

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