Администрация Трампа одобрила оборонный бюджет страны в размере около $1 триллиона. По словам самого Трампа, бюджет должен стать самым большим, который США когда-либо принимали для армии.
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Администрация Трампа одобрила оборонный бюджет страны в размере около $1 триллиона. По словам самого Трампа, бюджет должен стать самым большим, который США когда-либо принимали для армии.
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