Александр Тарханов вновь стал главным тренером красноярского "Енисея". Контракт был заключен после ухода Сергея Ташуева 16 сентября.
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