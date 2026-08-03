Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Мигрантолюбы" активно замещают коренное население России: Правда, подтверждённая документами

"Мигрантолюбы" активно замещают коренное население России: Правда, подтверждённая документами

   "Мигрантолюбы" активно замещают коренное население России.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Это не миграция - это оккупация...
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1 м.
Александр Зиборов
Почти во всех бывших советских республик власть и собственность поделили титульные господа, обделив большинство русскоязычных и даже указав им выход с вещами, затем стали жить по своим понятиям. В свете этого вопрос: наверное, справедливо позволить жить точно также национальному большинству в российских областях и краях?..
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1 м.
Александр Зиборов
Картинку нашёл на сайте.
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1 м.