"Мигрантолюбы" активно замещают коренное население России: Правда, подтверждённая документами

Александр Зиборов

Почти во всех бывших советских республик власть и собственность поделили титульные господа, обделив большинство русскоязычных и даже указав им выход с вещами, затем стали жить по своим понятиям. В свете этого вопрос: наверное, справедливо позволить жить точно также национальному большинству в российских областях и краях?..