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Читатели Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о законах ЕС

Читатели Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о законах ЕС

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права.

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