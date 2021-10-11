Читатели Der Spiegel раскритиковали решение Конституционного суда Польши о законах ЕС

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал, посвященный спору Польши с Евросоюзом о верховенстве национального права.
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