У президента Владимира Путина вечером состоится международный телефонный разговор. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Президент Польши ...
- ЛС Песков: Россия хо...
- Shot: экс-полковн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым