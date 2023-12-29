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Эмма Радукану: «Когда я была маленькой, мама всегда рассказывала мне китайские пословицы, а теперь я читаю книги по китайской философии»

Ее мама из города Шэньян на северо-востоке Китая. «Папа говорил, что это одно из самых красивых мест, где он бывал, и что там нереальный пейзаж: город, горы и вода.

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