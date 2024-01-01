Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

Известия/Константин Кокошкин Водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину на севере Москвы. Предварительно, она переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.
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