Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

Известия/Константин Кокошкин Водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину на севере Москвы. Предварительно, она переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.