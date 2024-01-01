РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Иванов
    И комиссия приступила к работе.В Госдуме назвали...
  • Boris Borisov
    Очередное утирание плевка с морды нашими державными соплежуями. Ждём выражения озабоченности !В Госдуме назвали...
  • Sergey Иванов
    Умное решение. А Мы это кто " еще не начинали"? Главное в обтекаемой форме , стиль - политика. Продолжайте, Буду конс...В Госдуме назвали...

Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

Автобус насмерть сбил женщину на севере Москвы

Известия/Константин Кокошкин Водитель рейсового автобуса насмерть сбил женщину на севере Москвы. Предварительно, она переходила проезжую часть в неустановленном для этого месте, сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх