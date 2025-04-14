Хотят ли США прекратить атаки ВСУ по жителям РФ – Ульянов обратился к Рубио Евгения КомароваОбвиняя ВСУ в атаках по жителям РФ, Михаил Ульянов спросил Марко Рубио, не хотят ли США прекратить эти удары.