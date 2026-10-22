Несмотря на рост рынка, его динамика замедлилась Российский рынок складных смартфонов за январь–сентябрь 2026 года вырос на 23,7% в количественном выражении и на 20,4% в денежном.
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