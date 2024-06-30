Австралия выпустила "зеленые" облигации на сумму 7 млрд долларов для борьбы с изменением климата

Австралия стала первой страной, выпустившей "зеленые" облигации на сумму в семь миллиардов долларов. Эти облигации предназначены для финансирования проектов, которые помогают смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним.
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