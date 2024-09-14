Шашлык из куриной грудки: рецепт для обычной кухни. Идеальный способ готовки на осень и зиму

Куриная грудка часто получается сухой, но есть простой способ это исправить. Нарезав ее небольшими кусочками и замариновав в специях, вы получите сочный и нежный шашлык, который можно легко приготовить на сковороде, не выходя из дома.
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