«Вашингтон» подписал Тэйлора Рэддиша на год и 1 млн долларов. Клуб превышает потолок зарплат на 4 млн даже с Бэкстремом в LTIR

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26-летний форвард выступал за «Чикаго» в прошлом сезоне (73 игры в регулярке и 14 очков, 5+9; сезоном ранее он забросил 20 шайб в 78 играх).

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