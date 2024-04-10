Входы в метро Новосибирска перекрыли

В Новосибирском метрополитене закрыли минимум три спуска на станции по техническим причинам. Спуск № 3 (ближе к станции «Гагаринская») на станцию «Заельцовскую» новосибирского метро закрыли с 8 по 17 апреля по техническим причинам.