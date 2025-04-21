Представитель Хегсета опроверг сообщения об утечках секретных данных в Signal

Сообщения журналистов о том, что министр обороны США Пит Хегсет раскрыл детали ударов по Йемену в чате мессенджера Signal, где также находились его жена, брат и адвокат, не соответствуют действительности.
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