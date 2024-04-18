Предоставляю вам 6 правил, чтобы после стирки шерсть не села

Правила, которые не дадут шерсти сесть: перед началом стирки обязательно ознакомьтесь с информацией, указанной на ярлыке, ведь производители специально сообщают о правильной стирке; проводить стирку следует в прохладной воде, которая не будет превышать температуры 30 градусов (если на машинке нет ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии