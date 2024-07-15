Штурм Измаила: самая главная победа Суворова

В 1790 году русские войска под руководством Александра Суворова взяли турецкую крепость Измаил. Эта победа стала важнейшей для России, продемонстрировав не только способности полководца как военного гения, но и доблесть солдат.
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