Военное обозрение

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Украинский режим анонсировал «военные учения» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

Украинский режим анонсировал «военные учения» с перемещением техники ВСУ в Киеве 23-25 мая

В Киеве 23-25 мая пройдут некие «военные учения». Об этом сообщается в официальном заявлении командования Сухопутных войск ВСУ, которое цитирует украинская пресса.

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