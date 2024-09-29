Анна Хилькевич мучается от жутких болей после третьих родов

Актриса Анна Силкович делится впечатлениями после рождения третьего ребенка. Звезда популярного сериала «Универ» в социальных сетях рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась во время грудного вскармливания.
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