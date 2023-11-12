БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Сергей Андросов
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"Если русские не подкинут дровишек, мы их накажем", - на пороге зима, в ЕС беспокоит русский лес и несоблюдения Россией принципов ВТО.

"Если русские не подкинут дровишек, мы их накажем", - на пороге зима, в ЕС беспокоит русский лес и несоблюдения Россией принципов ВТО.

Русский лес- европейское все, - это аксиома. Деревоперерабатывающие промышленность ЕС десятилетия росла и развивалась исключительно за счет наших "сосенок и березок" - за счет недорогого российского сырья.

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Комментарии
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Александр Александров
А ЭТО ВАМ ОТ СИБИРИ.
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52 мин.
СА
Сергей Андросов
Кроме люлей ничего предложить не могём!
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23 мин.

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