"Если русские не подкинут дровишек, мы их накажем", - на пороге зима, в ЕС беспокоит русский лес и несоблюдения Россией принципов ВТО.

Русский лес- европейское все, - это аксиома. Деревоперерабатывающие промышленность ЕС десятилетия росла и развивалась исключительно за счет наших "сосенок и березок" - за счет недорогого российского сырья.
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