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Царьград

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«Сентябрь может многое изменить»: Зеленский анонсировал сдвиг в переговорах с Россией

«Сентябрь может многое изменить»: Зеленский анонсировал сдвиг в переговорах с Россией

Сентябрь может многое изменить в переговорах с Россией, считает Зеленский.Глава киевского режима Владимир Зеленский в видеообращении в Telegram заявил о возможном прорыве в переговорном процессе с Россией уже в сентябре.

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