Некоторые машины специальных служб оборудованы комплексами фиксации нарушений

﻿﻿С 2015 года системы видеозаписи активно устанавливаются на спецтехнику. За дорожной ситуацией следят с помощью камер, а в случае серьезных нарушений правил дорожного движения другими водителями записи передаются в ГИБДД или Центр управления дорожным движением (ЦОДД) для разработки процедур управления.