Некоторые машины специальных служб оборудованы комплексами фиксации нарушений

С 2015 года системы видеозаписи активно устанавливаются на спецтехнику. За дорожной ситуацией следят с помощью камер, а в случае серьезных нарушений правил дорожного движения другими водителями записи передаются в ГИБДД или Центр управления дорожным движением (ЦОДД) для разработки процедур управления.
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