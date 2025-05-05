В Oblivion Remastered нашли новую пасхалку, которая отсылает в эпоху мемов из 2010-х

В Oblivion Remastered нашли новую пасхалку, которая отсылает в эпоху мемов из 2010-хПоклонники The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered продолжают находить неожиданные сюрпризы, спрятанные в глубинах обновлённого мира Сиродила.
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