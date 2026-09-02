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Царьград

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"Краснодар" продлил контракт с Жубалом до 2028 года

"Краснодар" продлил контракт с Жубалом до 2028 года

ФК "Краснодар" продлил контракт с защитником Жубалом до 30 июня 2028 года. 33-летний бразилец присоединился к команде в 2025 и сыграл 26 матчей, забив шесть голов.

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