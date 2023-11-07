Почему работать ночью вредно и как это влияет на организм

Наверное, многие из нас стояли перед выбором: доделать работу и лечь спать поздно или же оставить всё как есть и пойти спать пораньше? На самом деле, вариант, который предполагает ночное бдение, должен даже не возникать в твоей голове.
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