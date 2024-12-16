Шоу-бизнес: Обиделся на жену за потерю ребенка и сбежал из кино: ради чего Дмитрий Орлов оставил актерство и почему его осуждают коллеги

Актер Дмитрий Орлов стал популярен после выхода фильма «Первый после бога». В следующие несколько лет он исполнил еще пару запоминающихся ролей, но больше всего публику волновали его откровения о личной жизни.
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