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Аргументы и Факты

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Доктор Мясников сравнил поход к врачу с ремонтом автомобиля

Доктор Мясников сравнил поход к врачу с ремонтом автомобиля

Доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» раскритиковал привычку пациентов ждать от врача быстрых и конкретных действий, сравнив подобное отношение с обращением в автосервис.

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