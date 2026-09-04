Доктор Мясников сравнил поход к врачу с ремонтом автомобиля

Доктор и телеведущий Александр Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» раскритиковал привычку пациентов ждать от врача быстрых и конкретных действий, сравнив подобное отношение с обращением в автосервис.
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