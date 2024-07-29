Малей отказался признать победу Мадуро на выборах в Венесуэле

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Леонид Ла Рошель

А потом такие лохматые чудаки на букву М на серьёзных щах рассказывают про демократию. Народ выбрал президента! Да пох, НЕ ТОГО выбрал! Баба Яга против! Нам нужен НАШ президент, такой же придурок, как я! Я же вижу, в Гейропе мода пошла такая - нормальных людей к руководству страной не допускают. А на меня посмотрите - дебил дебилом, а возьму штандарт президентский - сразу уважаемый человек! Вот такие нам и нужны. Два дебила - это сила, про большее количество не слыхал...