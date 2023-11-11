Карельские синоптики рассказали, когда ждать снега и минусовых температур

В Карельском гидрометцентре рассказали о погоде на выходные и следующую неделю. Практически всю первую декаду ноября на погоду нашего региона влияли воздушные массы с Атлантики, наполненные влагой и теплом.
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