Шойгу пригласил представителей Мьянмы на 9 мая в Москву

Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу в ходе встречи с премьер-министром Мьянмы Мин Аун Хлайном пригласил представителей страны на празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
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