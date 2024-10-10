Алаудинов поддержал «Русскую общину» после жалобы омбудсмена Чечни

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов сообщил, что встретился с лидерами и представителями движения «Русская община» после обращения уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева.
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