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Царьград

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На трассе в Челябинской области трижды остановят движение

На трассе в Челябинской области трижды остановят движение

Завтра, с 13:00 до 15:00, на 54-м километре трассы А-310 вблизи поселка Борисовка трижды будет полностью останавливаться движение транспорта.

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