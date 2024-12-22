Поезд русофобов (Last Train Home)

Игру про чехословацкий корпус во время Гражданской войны в России недавно потребовали запретить. Суть претензий к игре была ясна из судебного иска — «Последний Поезд Домой» показывал события тех лет с точки зрения противников красноармейцев.
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