Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Databricks продолжает развивать платформу для кастомизации Generative AI и расширяет партнерство с AWS

Databricks представила сервис Mosaic AI Model Training - новую платформу, которая позволяет крупнейшим корпорациям быстро дообучать и адаптировать Большие Языковые Модели (LLM, лежат в основе всех Generative AI приложений) для решения конкретных задач.

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