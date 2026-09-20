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Газета.ру

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Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Марселем"

Сафонов выйдет в стартовом составе "ПСЖ" на матч Лиги 1 с "Марселем"

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов включен в стартовый состав на встречу 5-го тура Лиги 1 против «Марселя».

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